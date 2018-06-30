Trabzonspor yönetimi, savunmasına yapacağı takviye için ince eleyip sıkı dokuyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Uğur Demirok ve Durica ile yollarını ayırdıktan sonra Fransız stoper Da Silva’yı Trabzon’a getirten ancak anlaşamayan Fırtına, bu kez de Malagalı savunmacı Kone ile temasa geçmişti. Kone’den haber bekleyen Bordo-Mavili kurmaylar, yeni bir alternatif ismi daha gündemine aldı. Fırtına, Hoffenheim’in başarılı Boşnak stoperi Ermin Bicakcic’in işini bitirmek üzere hareket geçti.

Bicackic’i satış opsiyonlu kiralık olarak renklerine katmayı hedefleyen Trabzonspor, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. 28 yaşındaki Bicakcic, Bundesliga ekibinde geçen sezon 13 maçta oynadı. Hoffenheim’ın, yapılan satış opsiyonlu teklife ‘evet’ demek üzere olduğu belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın da bu oyuncuyu çok istediği ifade değildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun kısa süre içerisinde bu transferi olumlu noktalamak için Almanya’ya gitmesi bekleniyor.