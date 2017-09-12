Trabzonspor'da Burak ve Durica şoku

Habertürk Spor'un haberine göre; Gençlerbirliği'ni 3-1 yenip 7 puana ulaşan Trabzon’da maç sonrası iki üzücü haber geldi. Fenerbahçe karşılaşmasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz’ın sakatlığı nüksetti. Yılmaz’ın Başkent ekibiyle oynanan maçtan sonra ağrılarının yeniden arttığı öğrenildi. Savunmanın önemli isimlerinden Jan Durica’nın da sakatlığının devam ettiği ve Burak Yılmaz’la birlikte kontrole gireceği ifade edildi.

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