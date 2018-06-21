Geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelen ve yöneticilerle görüşen Damien da Silva ile büyük ölçüde anlaşıldığı öğrenildi. Fransız stoperin 1-2 gün içinde imza atması beklenirken bir diğer isim Aminu Umar konusunda gelişmeler yaşanıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre bonservisi Osmanlıspor’da olan oyuncuyu kiralamak isteyen Bordo-mavililer, Başkent ekibine teklifine iletirken Nijeryalı oyuncunun da kulübüne “Bırakın gideyim” baskısı yaptığı öğrenildi.

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