Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in öncülüğünde, genişletilmiş divan toplantısı yapıldı. Trabzonspor Ziya Bey Sosyal Tesislerinde bulunan Divan Başkanlık Kurulunda gerçekleşen toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor eski başkanları Özkan Sümer ve Atay Aktuğ, eski asbaşkanlar Nevzat Şakar, Erol Tuna, Ali Kemal Başaran, Ömer Gürsay, Trabzonspor Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ve bordo-mavili kulübün eski oyuncusu Serdar Bali, ASKF Başkanı Cahit Erdem ile birlikte kurul üyeleri ve bazı eski yöneticilerde yer aldı.
"TRABZONSPOR'UN BİR BAŞKAN ADAYINA DEĞİL, SORUNLARI ÇÖZECEK BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR"
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmen, Trabzonspor'un birikmiş sorunlarını çözmek için bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor birikmiş sorunlarını çözmek için yaptığımız bir değerlendirme toplantısıdır. Genel Kurula giderken, bizim önceden beri belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz vardı. Trabzonspor'un bu dönem bir başkan adayına değil, Trabzonspor'un sorunlarını çözebilecek bir yönetime ihtiyacı var. Bugün bu konu üzerinde yaptığımız görüşmelerde Trabzon'da yaşayan eski başkanlarımız, yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Görüşlerinden anladık ki Trabzonspor artık ihtiyaca göre futbolcu transfer etmeli. Futbolcu bedelleri Trabzonspor'un bütçesiyle uyumlu olabilecek düzeyde olmalı" ifadelerini kullandı.
"TRABZON'DAN KATILACAKLAR FUTBOLU BİLMELİ"
Sürmen, Trabzonspor başkanının, Trabzon'dan, İstanbul'da veya başka şehirden olmasından öte Trabzon kanatından yönetime katılacak kişilerin futbolu bilen kişilerden oluşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi, "Profesyonel olarak Trabzonspor'a katkı sağlayabilecek. Trabzonspor'un Trabzon'dan yönetilmesinde camianın büyük bir çoğunluğunun evet diyebileceği isimler olmalı. Trabzonspor'un ekonomik sorunlarının aşılmasında da gerek devlet yetkililerinden gerekse siyasi yetkililerle istişare edilerek, diğer kaynakların nasıl oluşturulacağı ve gelecek yönetimlere bu yönde yön gösteren, hedefler gösteren kaynaklara ulaşılmasında çözüm üretecek girişimlerin yapılmasına karar verdik. Bu burada olan ve toplantıya katılan arkadaşlarımızın görüşüdür. İstanbul'da veya başka şehirlerde olan başkanlarımız ve asbaşkanlarımızla görüşlerimizi paylaşacağız.İstişarelere devam edeceğiz. Burada alınan bu ilke kararlarının aday olacak arkadaşlara yol çizmesini bu konularda tavsiyelere dikkat edilmesini önemsiyoruz" dedi.
"TRABZONSPOR'UN SORUNLARI 8 AYDA ÇÖZÜLEBİLECEK SORUNLAR DEĞİL"
Genel kurul kararlarının önünü kesme gibi bir hakları olmadığını belirten Sürmen, "Çıkacak olan adaylara niye aday oluyorsunuz diye deme hakkımızda yok. Eğer tüzükte yazılan şartlara uygunsa adaylar, aday olabilir genel kurula katılabilir. Bizim bu düşüncelerimiz uzun vadeli bir yatırımı gerektiriyor. Genel kurul iradesi bizim düşüncemizin tersinde tecelli edebilir. Bizim düşüncemizi uzun vadeli çözümlerdir çünkü Trabzonspor'un sorunları 8 ayda çözülebilecek sorunlar değil. 8 ay kısa vadeli çözümler üretir. Çünkü önümüzdeki Mayıs ayına kadar çözülmesi gereken ciddi sorunlar var. Bunu yöne yönetim çözecek. Yılbaşına kadarda doğru çözümler üretiyorsa, camiayı rahatlatacak çözümler üretiyorsa biz kurullar olarak o yönetimin arkasında durmaya devam ederiz. Trabzonspor Genel Kurulu Aralık 2018'de yapılacaktır. Oradan çıkacak sonuca elbette saygı duyacağız" şeklinde konuştu.
Toplantıdan bir ortak isim çıktımı sorusuna ise Sürmen, "İsimler üzerinden konuşmadık. İlkeler üzerinde konuştuk. Tüzük ise yeni yönetimin işi olacak. Yeni yönetimle konuşacağız" dedi.
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