Trabzonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Muharrem Usta ve yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasıyla birlikte yeni başkanın kim olacağı da şimdiden merak konusu haline geldi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre işte yeni başkan için adı geçen isimler:
İBRAHİM USTA: Ekonomik olarak da oldukça güçlü olan Usta’nın, şu an sadece nabız yokladığı öğrenildi.
MUHARREM USTA: Mevcut başkanın bir sonraki seçimde aday olma ihtimali oldukça düşük.
MEHMET YİĞİT ALP: Sosyal medyada ismi başkanlık için en çok konuşulan isim ve başkanlığa sıcak bakıyor.
VOLKAN CANALİOĞLU: Başkan adaylığı için en net isimlerden biri. 4 ay önce başkan adaylığı için kolları sıvamıştı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: Eski başkan seçimi kaybettiği gün yaptığı konuşmada, bir sonraki seçim için aday olacağının sinyallerini vermişti.
FARUK ÖZAK: Trabzon’da belli bir kesim takımın başına getirmek istediği isim. Ancak başkanlık fikrine şu an sıcak bakmıyor.
CELİL HEKİMOĞLU: Son seçimi az bir oy farkla kaybeden Celil Hekimoğlu, başkanlığa aday olmayacağını daha önce birçok kez açıkladı.
NURİ ALBAYRAK: Geçmişte ibra edilmeyen tek başkan olarak kulüp tarihine geçen Nuri Albayrak’a herkesin bir vefa borcu olduğu konuşuluyor. Adaylığı gündemde.
SADRİ ŞENER: FIFA’NIN CEZASINA MEMNUN OLDUM
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, FIFA’nın verdiği transfer yasağı ile şok açıklamalarda bulundu. Şener, “Gelen transfer yasağı cezasından memnun oldum. Böylelikle paramız cebimizde kalır. Ayrıca yanlış transfer yapmamış oluruz” dedi.
TARİH BELLİ OLDU
Olağanüstü genel kurul kararı alınan Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu. Yapılan açıklamada, “Çoğunluk aranan ilk toplantının 29-30 Mart tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan’da Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılmasına karar vermiştir” denildi.
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