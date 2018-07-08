Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya´da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´da gözler stoper transferine çevrildi.



2017-18 sezonun tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona eren stoper oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ile Tomas Hubocan ile sözleşme yenilemeyen ve yollarını ayıran bordo-mavililerde, bu oyunculardan doğan boşluğun halen doldurulamaması savunma hattında sıkıntı yaratıyor. 1 Temmuz´dan itibaren Slovenya´da kamp çalışmalarına devam eden bordo-mavililerin kamp kadrosunda stoper olarak sadece Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen bulunuyor.



3 İSİM İLE YAKIN TEMAS



DHA'nın haberine göre, stoper transferi için çalışmalarına hız veren yönetimin de Malaga´dan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Bakary Kone, Dünya Kupası´nda İran Milli Takımı'nda da forma giyen Esteghlal FC takımının 22 yaşındaki oyuncusu Majid Hosseini ile Stuttgart´tan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu yakın temasta olduğu öğrenildi. Stoper mevkii için en az iki takviye yapmayı düşünen bordo-mavililerin hafta içerisinde en az bir ismi Slovenya kampına dahil etmeye çalışacak.



KARAMAN KURALLARI



Trabzonspor´da yeni göreve başlayan teknik direktör Ünal Karaman´ın takım üzerinde otoritesini de güçlü bir şekilde kurduğu gözlendi. Oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olan Karaman, disiplini ise elden bırakmıyor. Karaman´ın en çok dikkat ettiği konuların başında ise oyuncu sağlığı geliyor. Antrenmanlarda futbolcularına `önce sağlık´ uyarısında bulunan Karaman, öğrencilerine "En hafif bir ağrısı olan bile söylesin, zorlamasın" ifadelerini kullanıyor. Ayrıca topla çalışmalarda oyuncuların tekmelik takmaları hususunda da titiz davranan Karaman, futbolculara her antrenman başında, "Bir sıkıntınız, eksiğiniz, isteğiniz var mı?" diye de sorması dikkat çekiyor.



1461 TRABZON´UN TESİSLERİ YENİLENDİ



Bu arada Trabzonspor´un pilot takımı olan 1461 Trabzon Tesisleri´nde bir süredir devam eden yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Kondisyon salonu, futbolcu dinlenme odaları, park ve bahçesiyle birlikte çatısı da yenilenen tesislerin son olarak boya işlemlerinin de bitirildiği, tesislerin modern bir görüntüye kavuşturularak yeni sezona hazır hale getirildiği kaydedildi. 1461 Trabzon´a büyük önem veren bordo-mavili yönetimin, pilot takıma yeniden eski işlevliğini kazandırmayı hedefliyor.





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