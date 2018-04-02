Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı.
İlk 16 hafta sonunda 28 puanla 1,75 puan ortalaması tutturan Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ise istediği sonuçları almakta güçlük çekerek 11 maçta 14 puan toplayabildi.
Trabzonspor, bu dönemde 1,27 puan ortalamasıyla 27. hafta sonunda 57 puanla lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde 42 puanla 5. sırada yer aldı.
11 MAÇTA 14 PUAN TOPLAYABİLDİ
Trabzonspor, 16. haftadan sonra 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplarken 19 puan yitirdi.
İlk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor (deplasman) ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 18. haftada Atiker Konyaspor (deplasman) ile 2-2, 19. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada Göztepe ile 0-0, 21. haftada Gençlerbirliği (deplasman) ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 23. haftada Aytemiz Alanyaspor'u (deplasman) 2-1 yendi, 24. haftada Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Daha sonra 25. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u (deplasman) 3-1, 26. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, 27. haftadaki Galatasaray (deplasman) karşılaşmasından da 2-1 yenik ayrıldı.
KUPADAN DA ELENDİ
Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor'u rövanş maçında konuk etti.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Trabzonspor'un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.
İSTANBUL'DA İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında deplasmandaki ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak İstanbul'dan bu sezon ilk kez puan çıkaramadı.
161 GÜN SONRA DEPLASMAN YENİLGİSİ
Trabzonspor, ligde 161 gün sonra deplasmandan mağlubiyetle döndü.
Deplasmanda daha önce en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında sürdüremedi.
Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gün sonra sahadan boynu bükük ayrıldı.
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