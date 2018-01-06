Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına hız verildi. Rıza Çalımbay’ın Antalya’da forma giyen Sakıb Aytaç’ın alınması yönünde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Çalımbay’ın sol bek tercihinde ilk sıralarda yer alıyor. Yönetimin farklı isimler için de araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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