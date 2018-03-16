Şampiyonluk hedefiyle başladığı 2017-18 sezonunda 25. hafta itibariyle 39 puanla zirvenin 14 puan gerisinde 6. sırada yer alan Trabzonspor'da, ligde oynanan 25 maçın tamamında forma giyen oyuncu olmadı. DHA'da yer alan habere göre Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı ligde 24 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlısı olurken, onu 23'er maçta forma giyen Okay ile Pereira, 22 maçta görev yapan Onur, 21 maçta Abdülkadir ve 20 maçta forma giyen Olcay takip etti. Trabzonspor'da genç oyuncular Arda, Hüseyin, Abdurrahim ve Sami Can ligde forma şansı bulamazken, toplamda 21 oyuncu ise 20 maçın altında görev aldı.
KADRO YİNE DEĞİŞİYOR
Bu arada bu sezon ligde oynanan 25 maçta da kadrosunda değişim yaşayan bordo-mavililerde pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da kadroda değişiklikler bekleniyor. Trabzonspor'da sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kart cezası nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Tomas Hubocan takıma geri dönüyor. Bu iki oyuncunun da Evkur Yeni Malatya karşısında ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi.
İÇ SAHADA GALİBİYET ÖZLEMİ
Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Medical Park Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak iç sahadaki 92 günlük 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. En son 16 Aralık 2017'de ligin 16'ncı haftasında sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, iç sahada oynanan sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp, Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'a mağlup olmuştu.
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