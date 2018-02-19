Trabzonspor’da bir sezon daha hedefsiz sona eriyor... 50. yılda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan, Türkiye Kupası’ndan elenen Bordo-Mavililer, ilk yarının son haftalarında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde iyi bir hava yakalasa da ikinci devreye çok kötü başladı.

Peş peşe aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor’da son olarak Başakşehir karşısında sergilenen futbol ve alınan yenilgi bardağı taşırdı.

İkinci devrenin sonlarına doğru Medical Park’ta protesto sesleri yükselmeye başladı... 67’de N’Doye ile yer değiştiren Ogenyi Onazi kenara gelirken yuhalandı. Yaptığı pas hatalarıyla hayal kırıklığı yaratan genç yetenek Yusuf Yazıcı da 73’te Castillo ile yer değiştirdiği anda tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ı da hedef alan ve “Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesine hocam bize takım niye oynamıyor” tezahüratı yapan Bordo-Mavililer, mücadelenin ardından tek bir ağızdan yönetimi istifaya çağırdı.