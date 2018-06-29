Trabzonspor'un 26 Haziran tarihindeki sezon açılışına Esteban ve Rodellega gibi izin almadan katılmayan Sosa’nın derdi anlaşıldı... İdmana katılmadığı her gün için noter tespiti yapılan ve para cezası verilecek olan Jose Sosa’ya, ülkesi Arjantin’den Clup Atletico Colon’un talip olduğu öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Arjantin kulübünün en kısa süre içerisinde Trabzonspor’a resmi teklif yaparak Sosa’yı resmen isteyeceği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin bu teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise şimdiden merak konusu haline geldi.

PEREIRA’DAN ÖRNEK HAREKET

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, 11 Haziran’da, uzun süredir birlikte olduğu Hintli natacha Esmail ile dünyaevine girmişti. Hint geleneklerine göre düğün yapan çift, daha sonra Portekiz’de de düğün yapmış ve ardından genç çift Tanzanya’ya balayına gitmişti. Ancak örnek bir hareket sergileyen Pereira, Sosa gibi bir davranışta bulunmadı ve Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları için balayını erken keserek Trabzon’a geldi. Önceki gün Trabzon’a gelen Bordo-Mavili oyuncu ayağının tozuyla idmana çıktı.