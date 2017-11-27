Trabzonspor'da kupa mesaisi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda dün Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok ile grip olan Durica katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, N'Doye, Volkan Şen ve Yusuf Yazıcı salonda çalıştı.Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı. Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla kupa maçının hazırlıklarına devam edecek.