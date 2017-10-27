Trabzonspor'da mali işlerden sorumlu yönetici Fatih Vardaroğlu istifa etti

Süper Lig´in 9. haftasında 1-0'lık skorla kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor'da bir istifa daha geldi. Bordo-mavili kulübün mali işler koordinatör yardımcısı Fatih Vardaroğlu'nun görevinden istifa ettiği belirtildi. DHA'da yer alan habere göre Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.
Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.
Trabzonspor'da 1-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yöneticiler Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etti. Başkan Muharrem Usta, seçim zamanına kadar görevinin başında olduğunu açıklamıştı. Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'te başkanlık koltuğuna oturan Usta yönetiminde yaklaşık 2 yılda istifa eden yönetici sayısı 12'ye çıktı.
686 GÜNDE 11 İSTİFA
29 Temmuz 2016’da Suat Şen, 3 Ağustos 2016’da Zeki Öztürk, 29 Aralık 2016’da Asım Ören ve 14 Temmuz 2017’de Orhan İlarslan istifa eden isimler olmuştu. Bu yöneticilerin yerine ise yedek listede yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti. Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından 18 Ekim 2017’de Emre Aksoy, Yeni Malatya yenilgisinden sonra ise Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu. Görevde kaldığı 686 günde 11 yöneticisi istifa eden Usta’nın yanında 10 isim kalırken, Trabzonspor’da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7’ye düşmesi gerekiyor.
GALATASARAY MAÇINA İLGİ BÜYÜK
Öte yandan Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında 29 Ekim Pazar günü oynanacak maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Medical Park'ta saat 19.30'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Trabzonspor Kulübü tarafından hafta içinde 40 ile 425 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Maça büyük ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, kent merkezindeki bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satışı yapıldığını, bu sayının maç saatine kadar artacağını belirtti.
Bordo-mavili kulüp ayrıca, 41 bin kapasiteli yeni stadı Medical Park için yaklaşık 12 bin kombine kart satışı gerçekleştirdi.
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