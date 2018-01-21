Karadeniz ekibi Trabzon, Atiker Konya’yı yenip hem lige iyi başlangıç yapmanın hem de Türkiye Kupası’nda elendiği rakibinden rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Bordo-Mavililer’de sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ile Fabian Castillo bu maçta görev yapamayacak. Yeni transfer Filip Novak ile iyileşen Burak Yılmaz ise 11’de görev yapacak.
AĞRILARI SONA ERDİ
Mas’ın gidişinin ardından Mustafa Akbaş’ın da sakatlığı nedeniyle sol beke acil transfer isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Çek yıldı- zın kadroya katılmasıyla rahat nefes aldı. Ayağının tozuyla Novak’ı Konya kafilesine dahil eden Çalımbay, 28 yaşındaki oyuncuya ilk tertipte forma verecek. Çalımbay’ın, Konya deplasmanındaki en büyük kozu ise Burak Yılmaz olacak... Tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz’ın ağrılarının sona erdiği ve son dakika sürprizi olmazsa Konyaspor önünde 11’de görev alacağı öğrenildi. Çalımbay’ın, ayrıca savunma hattında kupada Atiker Konyaspor ile oynadıkların maçın 11’nden farklı olarak Uğur’un yerine Durica’ya forma verebileceği öğrenildi.
MOTİVASYON USTASI!
Başkan Muharrem Usta, iki gün önceden Konya’ya giden takımın kampına katılarak teknik heyete ve oyunculara moral verdi. Kupadan elenen futbolcularından ligde galibiyet isteyen Usta’nın, transfer teklifi alan bazı oyuncularla da özel olarak görüştüğü öğrenildi.
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