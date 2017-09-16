Trabzonspor'da Onur Kıvrak kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'e "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, ligin ilk 4 haftasında inişli çıkışlı bir performans sergilemiş ve 7 puan toplamıştı. Ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak bordo-mavililerde kaptan Onur Kıvrak kadrodan çıkarıldı.

İHA'da yer alan habere göre 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan Onur'un sakatlığının geçmemesi üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli file bekçisini Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkardığı belirtildi. Karadeniz ekibinin İstanbul'daki zorlu mücadelesinde kaleyi Esteban koruyacak.

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