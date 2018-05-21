Trabzonspor'da Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasıyla yeni teknik direktör arayışları sürerken Samet Aybaba, Fatih Tekke, Mustafa Akçay, Sadi Tekelioğlu, Giray Bulak ve Tolunay Kafkas isimleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre mutlaka yerli bir teknik direktörle anlaşma kararı veren başkan Ahmet Ağaoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer’e bu konuda tam yetki verdi. Sümer’in birkaç gün içerisinde yeni hocayı belirleyip yönetim kuruluna sunacağı belirtildi.

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