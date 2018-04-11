Trabzonspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Hasan Batuhan Artarslan ve Okay Yokuşlu ile gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz katılmadı.

Tedavisi tamamlanan Esteban Alvarado ise takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı. Ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı, çalışmayı 15 dakika önce tamamladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

YÖNETİM ANKARA'DA TOPLANIYOR

Trabzonspor'da yeni yönetim ilk toplantısını 15 Nisan Pazar günü Ankara'da yapacak.

Osmanlıspor maçı için Trabzonspor kafilesiyle Ankara'ya gidecek Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yönetimin, burada gerçekleştireceği toplantıda görev dağılımı yapması bekleniyor.

Bordo-mavili yönetimin, 16 Nisan Pazartesi günü Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulunacağı kaydedildi.