Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın ligin 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kayserispor maçında Burak Yılmaz'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği iddiasına yönelik bir soru üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:

"Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Benim kendi yapım, karakterim, kişiliğim olsun öyle şeye izin vermeyiz. Burak, gelip arkadaşlarına müdahale edip 'Onu değiştirin, bunu değiştirin' diyecek karakterde biri değil, bundan kendisi üzülür. Oradaki olay, bizim oyuna alacağımız Uğur. Uğur'un bir problemi çıktı, oynatmadık. Normalde bundan önceki maçlarda kötü oynamadı. Biz o gün bir karar verdik. Kayserispor karşısında Okay ya da Uğur gibi oyuncular değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor diye düşündük. Deplasmanda oynasak Okay, Uğur olabilir. Uğur ile konuştuk, problemi de vardı. Hazır görmedik, Mustafa'ya dedim. O arada sakatlanan Onazi'den haber bekliyoruz. Burak geldi, 'Bir an önce oyuncu almamız gerekiyor' dedi. Uğur'a oynayıp oynayamayacağını sordum, 'Oynarım' dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır. Olay bu."

" TRABZONSPOR'A ÇOK FAYDALARI OLACAK"

Deneyimli teknik adamı, yeni bir yönetimin göreve geldiğini belirterek, "Trabzonspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Bu kongrenin daha önce de dediğim gibi hayırlı olacağını, yeni yeni şeyler olacağını, Trabzonspor'u ileriye getirecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hepsi deneyimli, burada görev yapmış kişiler, başkanımız sporun içinde olan biri. Hem tecrübe hem bilgileriyle Trabzonspor'a çok faydaları olacaktır." diye konuştu.

Ligde en son Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ikinci yarısında; devre arasında yaptıkları konuşmalar ve taktik değişikliklerle mükemmel bir oyun ortaya koyarak sonuca gittiklerini anlatan Çalımbay, "Önümüzde Osmanlıspor maçı var. Bu maç iki takım için de çok önemli. Yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçtan iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Takım olarak orada çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor, Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etti. Ligin sonu yaklaşıyor, telafisi yok. Kayserispor maçının ikinci yarısı gibi oynayıp hatta üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsak istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz." şeklinde konuştu.

Çalımbay, takımda sakat oyunculara da değinerek, "Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, Batuhan da sakat, durumu belli değil. Sosa'nın problemi çıktı, yarın karar vereceğiz, belki 1 hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var takımdan ayrı çalışacak ama maçta yüzde 99 hazır hale gelecek." diye görüş belirtti.

"YÖNETİMİN KARARINA KARIŞAMAYIZ"

Çalımbay, bir gazetecinin eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın bazı oyuncuların 15 milyon avro değerinde satılması taahhüdü konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Rıza hocanın mukavelesi bitiyor deniliyor. Ben sadece 6 maçı düşünüyorum. 6 kritik maç var. Bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Mukavele olmuş, olmamış sorun yok. Benim için en önemli şey 6 maç. Benim bütün oyunculara ihtiyacım var. Yöneticilerin farklı düşünceleri vardır. Yönetimin alacağı karar karışamayız. Şu anda ligimiz devam ediyor. Maçlarımız kolay değil. Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa maçları kolay değil. Mücadele etmezseniz kazanmanız zor, pişman olursunuz. Bunlar beni aşan yönetimin konusu. Yeni yönetimin farklı düşünceleri olacaktır. Görev dağılımı yaptıklarında paylaşırsınız. Yönetim cevabını verir."

"HİÇBİR OYUNCUYA ART NİYETLİ OLMAM"

Çalımbay, işine saygısının sonsuz olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir arkadaşıma kötü niyetli davranmam, hiçbir futbolcuya art niyetli olmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da, art niyetli olmam. Benim ne oyuncularla problemim yok. Oyuncularıma saygım sonsuzdur. Kendi aramızda o, bu olabilir, abartılıp gündeme gelecek konuşulacak şeyler değil. Her zaman gittiğimizde bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz." dedi.

"Gereksiz şeylerle uğraşmaya gerek yok." diyen Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'un geleceği için 6 maç önemli. Futbolcularımla hiçbir zaman problemim olmaz, onların problemi olur, onlar da oynayamadıkları için. Yedek kaldığı zaman kızar, küser o yönden sıkıntı olabilir. Öbür türlü hem kişiliğime hem başka şeye uymaz. Futbolcularla benim arama öyle şeyler sokmayın. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Ben futbolu çok seviyorum, sizler gibi okumadım öğrenim açısından, ne kazandıysam futbol sayesinde kazandım. Futbola minnettarım, ihanet etmem. Bizim takımımız iyi takım, iyi arkadaşlığımız var. Maçın içinde o olur bu olur yanlış anlayabilirsiniz. Biz de bir yanlış kesinlikle olmaz. Bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz."