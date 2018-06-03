Akhisarspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklentilerin uzağında kalan Hugo Rodallega’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Anadolu takımlarından teklifler alan Kolombiyalı golcü, daha fazla forma şansı bulmak için bunları değerlendirmek istediğini yönetime iletti. Ancak Trabzonspor yönetimi, bu oyuncuyu bonservissiz bırakmayı düşünmüyor. Rodallega’nın menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturularak ortaya yol bulunmaya çalışılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER