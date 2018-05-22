Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı futbolcu Joao Pereira olurken, golcü oyuncular olarak Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı öne çıktı, Tomas Hubocan da hırçın futbolcuların başında geldi.

Savunmanın sağında oynayan 34 yaşındaki Pereira, 34 haftanın 31'inde 2 bin 702 dakika forma giyerek en fazla süre alan oyuncu oldu. Okay Yokuşlu, 30 maçta 2 bin 652 dakika ile Portekizli oyuncuyu takip etti. Yusuf Yazıcı ise 34 maçın 33'ünde oynayarak en fazla maça çıkan isim oldu. Genç oyuncu, 2 bin 465 dakika süreyle üçüncü sırada yer aldı.

Bordo-mavililerde, 10 maçta 414 dakika görev yapan Fabian Castillo, hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında geldi. En az süreyi 2 maçta 17 dakika oynayan genç oyuncu Hüseyin Türkmen aldı.

GOLLER BURAK VE YUSUF'TAN

Ligde attığı 63 golle son 7 sezonun en skorer performansına ulaşan Trabzonspor'un gollerinin yarısından fazlası Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Burak Yılmaz, 25 lig maçında 23, Yusuf Yazıcı da 34 müsabakada 10 gol olmak üzere toplam 63 golün 33'ünü atarak gollerin yüzde 52'sini kaydetti.

Burak, 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından 23 golle ikinci sırada yer aldı.

EN HIRÇINLAR HUBOCAN VE OKAY

Trabzonspor'da en hırçın oyuncular, Tomas Hubocan ile Okay Yokuşlu oldu.

Hubocan, 20 maçta forma giyerken 6 sarı, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı. Okay Yokuşlu da 30 maçta 1 kırmızı, 8 kart gördü.

TRABZONSPOR'DA OYUNCULARIN İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor'da futbolcuların 2017-2018 futbol sezonu istatistikleri şöyle:

Oyuncu Maç Süre Gol Sarı kart Kırmızı kart Pereira 31 2702 2 6 - Okay Yokuşlu 30 2652 2 8 1 Yusuf Yazıcı 33 2465 10 4 1 Onur Recep Kıvrak 26 2340 - 3 - Burak Yılmaz 25 2166 23 7 - Juraj Kucka 25 2014 3 8 - Abdülkadir Ömür 29 1939 3 1 - Olcay Şahan 28 1781 4 4 1 Jose Sosa 25 1683 - 6 1 Uğur Demirok 20 1606 - 6 - Tomas Hubocan 20 1605 - 6 2 Jan Durica 18 1513 - 3 - Ogenyi Onazi 21 1301 2 5 - Filip Novak 15 1291 3 - - Dame N'Doye 24 1273 5 3 - Emmanuel Mas 14 1169 - 4 - Mustafa Akbaş 11 935 - 3 - Matus Bero 15 618 1 5 - Kamil Ahmet Çörekçi 7 581 - 1 - Hugo Rodallega 23 520 5 2 - Uğurcan Çakır 6 494 - 1 - Fabian Castillo 10 414 - - - Esteban Alvarado 3 226 - - - Theo Bongonda 3 130 - - - Volkan Şen 3 57 - - - Hasan Batuhan Artarslan 4 25 - - - Yusuf Erdoğan 1 21 - - - Hüseyin Türkmen 2 17 - - -