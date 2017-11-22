Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, Onazi, Rodallega ve Sosa katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, bordo-mavililer gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bir süreliğine geçtiği kaleye engellerden geçerek kafa vuruşuyla gol atmaya çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı sonlandırdı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.