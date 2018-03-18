Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer'den Muharrem Usta ve adaylık açıklaması... 29-30 Mart'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumudna ise 7-8 Nisan'da seçime gidecek olan Trabzonspor'da Muharrem Usta belirsizliği sona eriyor.

Eski başkanlardan Özkan Sümer, Muharrem Usta ile görüştüğünü ve kendisinin aday olmayacağını söylediğini dile getirdi.

Skorer'de yer alan habere göre Sümer, “Sayın Muharrem Usta asla aday olmayacağını bir kez daha söyledi. Şahsımla yaptığı görüşmede kongreye dahi katılmayabileceğini açık olarak ifade etti” dedi. ifadelerini kullandı.