Yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran’da start veren Trabzonspor’da, 1 Temmuz Pazar günü başlayacak olan Slovenya kampı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde işbaşı yapan Bordo-Mavililer’de izinsiz olarak idmanlara katılmayan üç futbolcu için yasal işlem başlatıldı. Arjantinli yıldız Jose Sosa, Kolombiyalı golcü Rodallega ve kaleci Esteban’a yönetim kararıyla idmanlara katılmadıkları her bir gün için noter tespiti yapılmaya başlandı. Bordo-Mavili yetkililer, gelmedikleri her bir gün için üç futbolcuya ayrıca para cezası vereceklerini söyledi.

ARJANTİNLİ ÇILDIRTIYOR!

Trabzon’da yüksek ücreti sorun olan Sosa’nın durumu belirsizliğini koruyor... Arjantinli yıldız, izinsiz idmana çıkmadığı anlarda noter tespiti yapılırken tatilin keyfini çıkarıyor. Sosa’nın eğlenirken yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti.