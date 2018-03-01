Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, cezalı Burak Yılmaz'dan sonra bu kez de Sosa'nın sakatlanması şok etkisi yarattı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, MR'ı çekilecek olan Arjantinli yıldızın kasık bölgesi ile sol ayak bileğinden sorunlar yaşadığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Sosa'nın Beşiktaş mücadelesinde oynayıp oynamayacağına hafta içerisinde karar verileceği belirtildi. Arjantinli oyuncu, tedbir amaçlı doktor kontrolünde salonda çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sosa için kulüp doktorlarıyla görüşme yaptığı ve Beşiktaş maçına yetiştirilmesini istediği öğrenildi.

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