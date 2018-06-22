Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu mali durumu düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kurmaylar, önümüzdeki günlerde genel kurul üyelerine sunacağı yeni tüzük taslağına koyduğu bir madde ile ise adeta devrim yapacak.

Türk futbolunun adeta kanayan yarası olan savurgan harcamaları kontrol altına almayı planlayan Ağaoğlu yönetimi, taslağa koyulan yeni bir madde ile göreve gelecek olan yeni yönetim kurullarının istedikleri gibi bütçe dışı harcama yapmasını engelleyecek. Bu bağlamda mali hükümler tasarısında madde 84’te yer alan parasal hükümler kısmında şu ifadeler kullanıldı:



YILLIK BÜTÇENİN YÜZDE 10’U KADAR

“Mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanacak ve Genel Kurul tarafından kabul edilecek bütçe ile yönetilir. Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında harcama yalnızca Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.

Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, taşınmaz yatırımları hariç olmak üzere, cari yıl bütçesinin yüzde 10’una kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Bu hususlara aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.”