Bordo-Mavililer’de bir bir klasik haline dönüşen protesto dünkü maçta da yaşandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş’ın skoru 2-0’a getirmesinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar, isyan bayrağını açtı. Son 8 maçta 5 beraberlik, 2 yenilgi ve sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibindeki bu kötü gidişat bardağı taşırdı. Bordo-Mavili futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi başkan Muharrem Usta ve yönetimini görevi bırakmaya davet etti. 71 ve 78’de yenen gollerin ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki sesleri yükselmeye başladı. Son 10 dakika belirli aralıklarla “Yönetim istifa” tezahüratları yapan taraftarlar, teknik direktör rıza Çalımbay’a da tepki gösterdi.

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Beşiktaş karşısında alınan yenilgi, taraftarın sabrını taşırırken, Bordo-Mavili camiada da başkan Muharrem Usta ve yönetimine tepkiler iyice arttı. Geçtiğimiz günlerde eski başkan ve yöneticileri toplantıya davet eden Usta, “Kongreye gitmek ya da bırakıp gitmek çözüm değil” açıklamasını yapmıştı. Fakat sahada alınan kötü sonuçlar sonrası köşeye sıkışan başkan Usta’nın ilerleyen günlerde yöneticilerle bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Bu zirvede teknik direktör rıza Çalımbay’ın da geleceğinin masaya yatırılacağı ifade edildi. Her ne kadar başkan Usta’nın kafasında bu sezon Çalımbay’la tamamlamak olsa da ilerleyen haftalarda alınacak sonuçlar deneyimli teknik adamın kaderini belirleyecek.