Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre golcü bir kanat oyuncusu arayan teknik direktör Rıza Çalımbay’a menajerler tarafından Loic Remy isminin önerildiği ve Çalımbay’ın da bu isim için hemen şartları öğrendiği kaydedildi. Daha sonra başkan Muharrem Usta ile görüşen Çalımbay’ın, gelişmeleri Usta’ya ilettiği ve alınması yönünde rapor verdiği bildirildi.

Başkan Usta’nın da hem Loic Remy hem de oyuncunun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajeri ile görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bonservisi için Las Palmas’tan alacaklarını bırakacak alacak olan Remy’nin Trabzonspor’dan yıllığı 1.9 milyon Euro’dan 2.5 yıllık sözleşme istediği, bunun üzerine de Trabzonspor’un detaylı bir teklif sunduğu öğrenildi.

MÜTHİŞ SÖZLEŞME

Trabzonspor’un Remy için 1.5 yıllık sözleşme karşılığında verdiği teklif dudak uçuklattı. Toplam 1.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra; Remy’e Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 150 Bin Euro, içerdeki maçlarda galibiyet pirimi 7 bin Euro, deplasman galibiyet pirimi 10 bin Euro, beraberlik pirimi 2 bin 500 Euro, ev, araba, sezon sonuna kadar 15 gole katkı yapması (gol veya asist) durumunda 100 bin Euro bonus verileceği de teklif kağıdına yazıldı. Trabzonspor’un yaptığı bu teklif karşısında Remy’nin ayrıca bonservisi olmadığı için 350 bin Euro imza parası istediği belirtildi.

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