Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yakın zamanda 1-2 transfer olabilir veya olmaz. Bir kısım netleşmeler bekliyoruz." dedi.
Basında yer alan Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu kaydeden Sümer, "Da Silva ile ilgileniyoruz. Pazarlık aşaması var." ifadesini kullandı.
Sümer, transferleri bu dönemde geçmiş araştırmalar doğrultusunda yaptıklarını dile getirerek, "Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çabalayacağız. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız." diye konuştu.
Trabzon'da bulunan oyuncularla görüşmeye başladığını vurgulayan Sümer, "Belki oyuncuların tümüyle değil ama bazılarıyla birebir görüşme yapacağım. Trabzon'da önce o çocukları netlik kazandıracağız. Kafalarında bir yığın problemleri, kaygıları, dıştan etkilemeler var. Duygu ve düşüncelerin düzelmediği yerde verimlilik sağlayamayız." yorumunu yaptı.
Sümer, basında sıkça yer alan transfer haberleri nedeniyle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir kere bu oyuncuların potansiyeline uygun olarak bir değerlendirme yapılacak. Bunları bir belirsizliğe kaygı duyabileceğimiz ortama, şartlara yalnızca ekonomi düşünce içinde terk etmeyi hiçbir zaman göze almayız. Onlar korunacak, kollanacak, değerlendirilecek bir ortam varsa bu kulübün ihtiyaçlarıyla uyumluysa evet. Yalnız daha önce de söylediğim gibi, şartlar tatmin edecek, ikna edecek, o zaman bir gelişme yok, sadece söylentiler var. Onun ilerisine geçmiş değiliz. Elbette rahatsız olduğumuz konu şu; biz de oyuncular da bu söylentilerden, zorlamalardan ya da beklentilerden ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Hem biz hem yönetenler duyuyor, hem oyuncular duyuyor. Yönetenler için oyuncuların ücretinin büyümesi rahatsız edici değil ama belirsizlik rahatsız edici."
Sümer, Burak Yılmaz konusunda ise "Burak ile karşılıklı hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmeli oyuncumuz ve bize Burak ile ilgili gelen herhangi öneri, talep yok. Biz de var olan oyuncumuzu kalkıp sokağa atacak halimiz yok. Bizim oyuncumuz, kampta yer alacak. Bu değerdeki bir oyuncumuzu kalkıp 'yok' sayacak bir halimiz yok." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transferindeki madde nedeniyle 1 milyon euro ödeyerek Milan ile yapmaları gereken hazırlık maçını bu sezon oynamayacaklarını belirten Sümer, şunları kaydetti.
"Milan ile maç büyük ihtimalle ertelenecek. Bu yıl ülkemizdeki planlamada önemli bir açılış planlayacağız. Bu açılışa davet edeceğimiz, katacağımız takım olacak ve güzel açılış planlanıyor. Diğer taraftan İstanbul'da iyi bir takımla hazırlık maçı, düşüncelerimiz içinde yer alacak. Milan ile bizim para ödeme maçımız var. İlla bu mevsim yapılması konusunda belirleme yok. O bakımdan önümüzdeki yıla aktarma düşüncemiz var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.