Trabzonspor'da Uğur Demirok'un durumu belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün çekilen MR sonucunda Uğur'da ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

"Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adductor kasında ikinci derece yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacaktır."