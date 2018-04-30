Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayarak beğeni kazandı.
Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun sakatlığında kaleyi devralan 22 yaşında 1.91 boyundaki genç kaleci, altyapıdan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra bir anda dikkatleri üzerine çeken isim oldu.
Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Antalya'da dünyaya gelen, bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, ilk kez ligde bu sezon 3 maçta 224 dakika forma giydi.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve gençlik geliştirme teknik sorumlusu Sadi Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi döneminde A takıma yükselerek forma giymeye başlayan oyuncuların Türk futboluna damga vurmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün bekledikleri çıkışı gösterdiğini ve takıma önemli katkı yaparak kendilerini ispat ettiklerini belirterek, "Uğurcan'da 2 yıl geç kalındı ama bence o da bu oyunculara eklendi. 3 oyuncu Trabzonspor'un kurtuluşunda önemli rol oynar. Altyapıdan daha gelecek başka oyuncuları da unutmamak gerekir." dedi.
Uğurcan Çakır'ın ilk olarak 2015-2016 sezonunda kendisinin A takımda görev yaptığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Nazilli Belediyespor maçında görev aldığını anımsatan Tekelioğlu, "Uğurcan, 17 yaşında ilk kez A takımda forma giymişti. O maçta da çok iyi oynamıştı." diye konuştu.
"NEUER'E STİL OLARAK BENZİYOR"
Tekelioğlu, genç kalecinin İstanbul'dan Trabzonspor altyapısına geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu sezon şansız maçlarda forma giydi ama Antalyaspor maçında daha güvenliydi. Tedirginliğini üzerinden atmaya başladı. 5-6 gol pozisyonunu engelledi. Topu oyuna sokması, tekniği çok iyi. Müthiş bir fiziği var. Bayern Münih'in milli kalecisi Manuel Neuer'e stili çok benziyor."
Uğurcan'ın ilerleyen dönemde adından daha çok söz ettireceğine inandığını dile getiren Tekelioğlu, "İnanılmaz bir kaleci olacak. 10 yıl Trabzonspor'un kalesini korur. Güven kazandıkça çok daha farklı bir yere gelecek. Avrupa'nın önde gelen İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi liglerinde oynayabilir. Uğurcan, 17 yaşındayken bunları söylemiştim. İlerleyen dönemlerde ligde kendisinden daha çok söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.
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