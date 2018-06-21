Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor’da çok güzel şeylere imza atmak istediğini belirterek, biraz zamana ve sabra ihtiyacı olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre bütün kulüplerde olduğu gibi kendilerinde de ekonomik sıkıntıların olduğunu belirten Karaman, “Bunu bilerek hareket ediyoruz. Kulübümüzü batağa sokacak transferler tabii ki yapmayacağız. Ama yarışmacı da olmak istiyoruz. En kaliteli futbolcuları çok uygun fiyatlara almanın hesaplarını yapıyoruz, bu konuda girişimlerimiz sürüyor. 1 Temmuz tarihine kadar transferleri yapmış oluruz diye düşünüyorum. Yönetim kurulumuz da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hep birlikte Trabzonspor’u yeniden ayağa kaldırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz” dedi.

"GÜZEL GÜNLER ZAMANI"

İlk kez Trabzon Teknik Direktörü olma şansının kendisine verildiğini de ifade eden Ünal Karaman, “Daha önce da Trabzon’da başka birimlerde çalıştım. Ama bu benim Trabzonspor’da ilk teknik direktörlük görevimdir. Kendimden asla gram şüphem yoktur, aslanlar gibi de bu görevi yaparız. Camiamı çok iyi tanıyorum. Sadece destek istiyorum. Benim Trabzon’da gençliğim geçti. Şimdi güzel günler görme zamanı geldi diye düşünüyorum. Yeni Yusuf’lar ve Abdülkadir’ler yetiştireceğiz” diye konuştu.