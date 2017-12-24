Trabzonspor'da Yanal şoku!

Karadeniz ekibinin Mali Genel Kurulu dün yapıldı ve Muharrem Usta yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; yönetim daha önce yollar ayrılan Ersun Yanal’a 250 bin Euro tazminat ödeneceğini duyurmuştu. Ancak mali kitapçıklarda, Yanal’ın alacakları ve tazminatı için 1 milyon 650 milyon Euro talebiyle TFF’ye başvurduğu yer aldı. Konuyla ile çıkacak karar merakla bekleniyor. Bu arada Tolunay Kafkas’ın açtığı tazminat davasında yerel mahkemenin Trabzon’u 1.8 milyon dolar ödemeye mahkum ettiği kararı Yargıtay bozdu.

Arjantin’in Racing kulübüne transfer olan Teofilo konusunda CAS’ın Trabzon’un talebini haklı bulduğu ve 400 bin Euro’nun icra yoluyla alınması için araştırma başlatıldığı bildirildi. Mali genel kurulda üye giriş aidatlarının 500 TL’den 1200 liraya, yıllık aidatlar da 60 liradan 150 liraya çıkarılması konusunda önerge verildi. Uzun tartışmalara rağmen zam kabul edildi.

Trabzonsporda Yanal şoku!

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