Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda futbolcuların, pas, taktik ve şut çalışması yaptığı belirtildi.



Yağmur altında yapılan antrenmanı asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyelerinin de izlediği öğrenildi.



Tesisleri ziyaret eden öğrencilerin ise antrenmanın ardından futbolcularla fotoğraf çektirdiği aktarıldı.



Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.







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