Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık bölümde 38 gol kaydeden Trabzonspor, 18 gollü forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

2017-18 sezonunda özellikle de ligin ikinci yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın forma giymediği karşılaşmalarda gol problemi yaşıyor. Bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bu sezon 18 lig maçında forma giydi ve 18 gollük performans sergiledi. Trabzonspor, Burak'ın forma giymediği 6 maçın 4'ünde gol atma başarısı gösteremedi. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda ilk yarıda oynanan maçlarda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti, Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında ise Göztepe ve Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı ve Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

İKİNCİ YARIDA 5 GOLÜN 4'Ü BURAK'TAN

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında da gol yükünü çeken isim yine Burak Yılmaz oldu. Takımının en skorer oyuncusu konumunda yer alan 32 yaşındaki deneyimli forvet, bordo-mavililerin ligin ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada attığı 5 golün 4'ünü kaydetti. Burak, söz konusu 7 maçlık periyotta 4 karşılaşmada forma giyerken, Atiker Konyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında ise 1'er gol attı.

ÇALIMBAY'DAN DA GOL ELEŞTİRİSİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da son olarak ligin 24'üncü haftasında sahasında 2-0 mağlup oldukları ve Burak Yılmaz'ın da cezası nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş maçının ardından gol yollarında sorun yaşadıklarına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Burak'ın dışında birkaç oyuncunun gole katkı sağladığını belirterek, "Bir tek Burak ile olmaz. Diğer arkadaşların da bu işe ortak olmaları gerekiyor" şeklinde özeleştiride bulundu.

YEREL GAZETELERDEN 'AVRUPA HAYAL' YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'u eleştirdi, "Avrupa hayal. Allah'ım kurtar bizi bu işkenceden" yorumunda bulundu.

Karadeniz Gazetesi, "Evet görüyoruz, rezilliğinizi görüyoruz", "50'nci yılda şampiyonluk yok, Türkiye Kupası yok, Avrupa Kupası'na katılmak hayal" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Allah'ım kurtar bizi bu işkenceden!", "Yorgun dediğimiz Beşiktaş, elini kolunu sallayarak 3 puanı alıp gitti" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Kayıp aranıyor", "Trabzon, Avrupa hedefi için çıktığı maçta yorgun Beşiktaş'a bile diş geçiremedi. Fırtına'nın yerine yeller esiyor" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Medical'lik Fırtına", "Trabzonspor sahasında Güneş'li Beşiktaş'a da boyun eğdi" ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Yine hüsran, yine hüzün" başlıklarını kullandı.

TAKIMA TEK GÜN İZİN

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı sonrası futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 25'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.