Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık bölümde 38 gol kaydeden Trabzonspor, 18 gollü forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
2017-18 sezonunda özellikle de ligin ikinci yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın forma giymediği karşılaşmalarda gol problemi yaşıyor. Bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bu sezon 18 lig maçında forma giydi ve 18 gollük performans sergiledi. Trabzonspor, Burak'ın forma giymediği 6 maçın 4'ünde gol atma başarısı gösteremedi. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda ilk yarıda oynanan maçlarda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti, Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında ise Göztepe ve Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı ve Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
İKİNCİ YARIDA 5 GOLÜN 4'Ü BURAK'TAN
Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında da gol yükünü çeken isim yine Burak Yılmaz oldu. Takımının en skorer oyuncusu konumunda yer alan 32 yaşındaki deneyimli forvet, bordo-mavililerin ligin ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada attığı 5 golün 4'ünü kaydetti. Burak, söz konusu 7 maçlık periyotta 4 karşılaşmada forma giyerken, Atiker Konyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında ise 1'er gol attı.
ÇALIMBAY'DAN DA GOL ELEŞTİRİSİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da son olarak ligin 24'üncü haftasında sahasında 2-0 mağlup oldukları ve Burak Yılmaz'ın da cezası nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş maçının ardından gol yollarında sorun yaşadıklarına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Burak'ın dışında birkaç oyuncunun gole katkı sağladığını belirterek, "Bir tek Burak ile olmaz. Diğer arkadaşların da bu işe ortak olmaları gerekiyor" şeklinde özeleştiride bulundu.
YEREL GAZETELERDEN 'AVRUPA HAYAL' YORUMU
Yerel gazeteler, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'u eleştirdi, "Avrupa hayal. Allah'ım kurtar bizi bu işkenceden" yorumunda bulundu.
Karadeniz Gazetesi, "Evet görüyoruz, rezilliğinizi görüyoruz", "50'nci yılda şampiyonluk yok, Türkiye Kupası yok, Avrupa Kupası'na katılmak hayal" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Allah'ım kurtar bizi bu işkenceden!", "Yorgun dediğimiz Beşiktaş, elini kolunu sallayarak 3 puanı alıp gitti" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Kayıp aranıyor", "Trabzon, Avrupa hedefi için çıktığı maçta yorgun Beşiktaş'a bile diş geçiremedi. Fırtına'nın yerine yeller esiyor" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Medical'lik Fırtına", "Trabzonspor sahasında Güneş'li Beşiktaş'a da boyun eğdi" ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi, "Yine hüsran, yine hüzün" başlıklarını kullandı.
TAKIMA TEK GÜN İZİN
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı sonrası futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 25'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.