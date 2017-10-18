Trabzonspor'da yönetici Emre Aksoy istifa etti

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Önce sosyal medyadan "Rıza gelir, ben kaçar" mesajı atan Aksoy, ardından yazılı bir açıklama ile görevinden ve yönetimden istifa ettiğini bildirdi.
Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte, Trabzon kentinin en büyük camiasında, insanların her gün düşündüğü, konuştuğu bir takımda yöneticilik yapma onuruna nail olduğunu belirtti.
Bugün geldikleri noktada yöneticiliğin, yönetememek olduğunu gördüğünü öne süren Aksoy, "Hataları hatalarla çözmeye çalışmak, akıl ve el birliğiyle hareket etmemek Trabzonspor'un geleceğiyle oynamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin en başından yanlış bir tercih olduğunu savunarak, şöyle devam etti:
"Sezon başında hoca değişikliğine gidilmesi gerekiyordu, 'yapılan yanlışlar düzelir' düşüncesiyle devam ettik. Beklenen yine olmadı. Son alınan kararla Ersun Yanal'ın yerine Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay iyi bir hoca, iyi bir insan olabilir. Trabzonspor ile başarılı bir performans sergileyebilir ancak bu gibi kararlar, Trabzonspor'un geleceğini etkileyecek hamleler, yönetim kurulunun ortak aklıyla yapılmalı. Ne yazık ki bu yapılmadı."
Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro oluşturuldu. Çok büyük paralar harcandı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyduk. Liderin puan olarak gerisinde kalan bir Trabzonspor olabilir fakat ligde üst sıraları ilgilendiren maçlar daha yeni başlıyor. Biz şampiyonluktan ümidimizi kesmiş gibi Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdik. Hedef şampiyonluksa Rıza hoca doğru tercih mi? Şampiyonluktan uzaklaştıysak Rıza hoca tek tercih mi? Bu şehrin yetiştirdiği değerler var, o değerler Türkiye'nin dört bir yanında teknik direktörlük yapıyor. Onlardan biri olabilirdi."
Aksoy, camianın ve taraftarın takımın gidişatına haklı tepkileri olduğunu, onları anladığını ve hak verdiğini ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:
"1461 Trabzon da seçim öncesi koyduğumuz hedeflerin hiçbiri gerçekleştirilmediği gibi 2 sezon üst üste küme düştü. Başarı için geldik ancak somut bir adım atılamadı. Yönetim anlayışını ortak akla dönüştüremedik. Yönetim kurulu olamadığımız, ortak kararlar alamadığımız yerde durmanın bir anlamı da yok. Ben kendi adıma camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyor ve müsaade istiyorum. Bugün itibarıyla Trabzonspor'daki görevimi ve yönetim kurulu üyeliğimi bırakıyorum. Kulübümüze canı gönülden başarılar dilerim."
"RIZA GELİR, BEN KAÇAR"
Öte yandan, Emre Aksoy'un Trabzonspor'daki görevinden istifa etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
— Emre AKSOY (@emreaksoy__) October 18, 2017
- trabzonspor
- Emre Aksoy
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Misafir 38 dakika öncerıza çalımbayı getiren şenolun ta kendisidir. bu böyle biline..ilerde herkes anlayacak...00
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Misafir 3 saat önceTRABZONU BİLEN,TRABZONUN HAVASINI SOLUYAN BİR HOCA İLE ANLAŞILMALI İDİ.RIZA KESİNLİKLE YANLIŞ SEÇİM.00
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Misafir 4 saat öncetakımı kötü gününde yalnız bırakanlardan,Çalımbay bahane...30