AA'da yer alan habere göre Saral yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Mehmetçik'e destek amaçlı ' Trabzonspor Kahramanlarımızın Yanında' etiketli video yayımladıklarına dikkati çekerek,"Ülkemiz çok hassas bir dönemden geçiyor.ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Belki de uzun bir aradan sonra emperyalist güçlerin bölge toprakları üzerinde Türkiye'nin aleyhine olacak şekilde kurdukları planların bu kadar net bir duruş ile alt üst edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin bu dik duruşu millet olarak özlemini duyduğumuz bir duruştur." ifadelerini kullandı.

"Bugün bu duruşun gereğini yerine getirebilmek adına büyük fedakarlıklar göstererek Afrin'de terör yuvalarını tarumar eden yiğit Mehmetçiğimizin Allah ayağına taş değdirmesin." diyen Gökhan Saral, şöyle devam etti:

"Gözümüz kulağımız dualarımız Afrin'de Mehmetçiğimizin yanında. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bugün Afrin yarın Münbiç. Nerede ülkemize yönelik bir terör tehdidi görürsek oraya müdahale edip terör unsurlarını yerle yeksan etmek bizim görevimizdir'. Biz bu anlayışın ve duruşun sonuna kadar destekçisiyiz. Trabzonspor ve ona gönül vermiş taraftarları için vatan her şeydir. Trabzonspor ve ona gönül vermiş taraftarları için mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."

Saral, kulüp yöneticileri olarak camianın ve taraftarların bu ortak karakterini tüm kamuoyunu yansıtmakla görevli olduklarını ifade ederek, "Biz kulüp yöneticileri olarak camiamızın ve taraftarlarımızın bu ortak karakterini tüm kamuoyuna yansıtmak ile görevliyiz. Sosyal medya aracılığı ile yayımladığımız videolar, maçlardan önce ve sonra hazırladığımız görsel şovlar kahraman Mehmetçiğimizi desteklemeye ve devletimizin dik duruşunun sonuna kadar arkasında olduğumuzu göstermeye yöneliktir." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili kulübün özellikle sosyal medya aracılığı ile yayımladığı videoların beğeni topladığını ve güvenlik güçlerine moral olduğunun, motivasyon sağladığının bilgilerini aldıklarını anlatan Saral, şunları kaydetti:

"Bu durumdan da büyük gurur duyuyoruz. Başta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile diğer tüm Anadolu kulüplerinin yönetici ve taraftarlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Trabzonspor'un başını çektiği bu sosyal medya kampanyalarına destek olalım. Kahraman askerlerimize destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videoların daha geniş kitlelere ulaşıp motive edici etkisinin artması adına bize desteklerinizi esirgemeyin. Statlarımızda tek ses olalım. Konu vatan olunca nasıl tek renk olduğumuzu tüm dünyaya gösterelim. Futbolun birleştirici gücünü hiç değilse kahraman askerlerimiz için kullanalım."

'Vatan için tek ses tek renk' diyen Saral, "Allah güvenlik güçlerimizi korusun. Ordumuzu muzaffer kılsın. Biz karınca kararınca varlığımızı sürdürdüğümüz sürece Milli duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda bize destek veren başta taraftarlarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.