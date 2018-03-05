Spor Toto Süper Lig'de 6 hafta süren galibiyet hasretini geçen hafta 2-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında sonlandıran Trabzonspor, 24. haftanın kapanış mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bordo-mavili kulüp, dev derbi öncesinde yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek verdi.

Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ey korku nedir bilmeyen dağların erleri! Dualarımız sizinle... Her daim yanınızdayız!" ifadeleri yer aldı ve "#TrabzonsporKahramanlarımızınYanında" etiketi kullanıldı.