Trabzonspor'dan Durica 2 hafta yok

Trabzonspor Kulüp Doktoru Barış Kurtgöz, Durica'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakatlık sonrası MR ve röntgen çekimlerini gerçekleştirdiğimizde oyuncumuzun sol omuz köprücük kemiği ve kürek kemiği (akromiyoclavicular) arasındaki eklemde ikinci derece (grade 2) bağ yaralanması olduğunu tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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