Aziz Yıldırım’ın ayrılığının ardından Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki gerilim yumuşama eğilimine girdi. Yeni başkan Ali Koç, seçimden önce “Bazı acıların ilacı zamandır. Trabzonspor’a elimi uzatacağım. Bu sağlıklı bir ortam değil” diyerek zeytin dalı uzatmıştı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, bu açıklamalarla ilgili Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da olumlu mesajlar verdi. Hacısalihoğlu, “Aramızda bir mesele var. Sayın Ali Koç’un seçimden önce Trabzonspor ile ilgili ve spordaki dostluk, barış kardeşlikle ilgili söylemlerini olumlu buluyorum. Bu davranışlarında ve kanaatinde ısrarcı ve kararlı ise biz bunu cevapsız bırakmayacağız diye düşünüyoruz. Uzanan dostluk elini sıkarız” diye konuştu. Hacısalihoğlu şöyle devam etti:





‘ANCAK DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ...’



“Trabzon 2011’deki hak arayışını sürdürürken, bir yandan da sporda olması gereken beraberliği de sürdürmek gerekir. Bu mutlaka sağlanmalı. Bunlar devam ettiği sürece küslük olmaz... Ancak asla davamızdan vazgeçmeden bunları yapacağız.” Trabzonsporlu yönetici, TFF’yi ziyaret ederek Yıldırım Demirören’e Bordo-Mavili formayı hediye etmelerine yapılan eleştirilere de “Taraftar gibi düşünüp yönetici gibi davranmak lazım. Trabzon’un menfaatleri neyi gösteriyorsa onu yapıyoruz. Çünkü federasyon ile çözeceğimiz birçok hadise var” yanıtını verdi.