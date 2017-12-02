Trabzonspor'dan 'haka' dansı!

Kolbastı yerini Haka'ya bıraktı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor, pazartesi sahasında karşılaşacağı Antalya maçının hazırlıklarına başlarken pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Yenilenme idmanı yapan gruptaki oyuncular, diğer arkadaşlarını kızdırmak için Yeni Zelanda’ya özgü, güçlerini göstermek ve rakipleri korkutmak için yapılan ‘haka’ dansını sergiledi. 3 haftada sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sosa da antrenmana çıktı.

RODALLEGA: ''GOL ATINCA MUTLUYUZ''

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Ziraat Türkiye Kupası’ndan BŞB Erzurum’a attığı 3 harika golle dikkatlerine üzerine çeken Trabzon’un yıldızlarından Hugo Rodallega, gol atınca dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi.

Ellerinde Burak Yılmaz ve N’Doye gibi Türkiye standartlarının üzerinde forvetler olduğunu belirten Kolombiyalı futbolcu, “Ben gol atınca onlar mutlu oluyor. Ben de oynamak istiyorum, onlar da oynamak istiyor. Tabii ki bu karar hocamızındır. Sonuçta kim oynarsa oynasın Trabzon kazansın diyorum” ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI'YA JEST

Trabzonspor Kulübü, yılda 250 bin TL’ye forma giyen Yusuf Yazıcı’ya jest yapma kararı verdi. Yazıcı’ya verilen evin ardından yönetimin genç futbolcusuna bir de son model Jeep marka araba hediye edilmesine karar verdiği bildirildi.

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