Transfer çalışmaları sürdüren Trabzonspor, Fransa temsilcisi Saint Etienne’de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jonathan Bamba’yı gündemine aldı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Bamba, 34 lig maçında 7 gol attı, 8 asist yaptı. Bamba’nın, Saint Etienne ile henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle harekete geçildiği ve görüşmelere başlandığı ortaya çıktı.

ROTA MEHMET UMUT NAYİR!

Trabzonspor, genç ve gelecek vadeden isimleri bünyesinde toplamayı hedefliyor. Fırtına bu doğrultuda Ankaragücü’nde forma giyen Umut Nayir’i renklere katmak üzere hareket geçti ve bonservisi elinde tutan başkent ekibi Osmanlıspor ile pazarlık masasına oturdu. 29 lig maçında 14 gol atan Umut nayir’in Trabzonspor’a sıcak baktığı ancak Osmanlıspor’un yüksek bonservis rakamına Bordo-Mavili kulübün karşısına çıkması nedeniyle bu transfer şimdilik donduruldu.