Trabzonspor'dan Mertcan Çam açıklaması

Trabzonspor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı yakından takip etmektedir." ifadesine yer verilerek, şöyle denildi:

"Şanlıurfaspor Kulübünde kiralık statüsündeki futbolcumuz Mertcan Çam'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz olayın yaşandığı andan itibaren şu ana kadar hem futbolcumuz hem ailesi hem de ilgili makamlarla irtibat halinde olmuş, gereğinin yapılması konusunda da girişimlerde bulunmuştur. Kulübümüz başlatılan soruşturmayı yakından takip etmektedir. Olayın sorumluları hukuk önünde hesap vererek gereken cezaları almalıdır. Bu olayın Şanlıurfa halkına mal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kamuoyuna saygıyla duyururuz."