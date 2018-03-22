Gazete Habertürk'ün haberine göre; tecrübeli golcüyle bir yıllık daha resmi sözleşmeye imza atılacağı öğrenildi.

Her defasında Bordo-Mavililer’de çok mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki Senegalli yıldız, “Boş sözleşmeye imza atarım. Hiç sorun yok, zaten birkaç kez görüşmemiz oldu. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde imzalarım” dedi.