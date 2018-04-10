Trabzonspor'da 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Ahmet Ağaoğlu ve Yönetimi, bugün yapılan törenle mazbatayı aldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Genel Kurul'un Divan Başkanı İlhami Algan'ın da yer aldığı devir teslim töreni basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile eski başkan Muharrem Usta'nın yer almadığı törende görevi eski asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu'na devretti. Törenin ardından eski yönetim kurulu üyeleri birlikte basın mensuplarına poz verilirken, daha sonra Hacısalihoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hacısalihoğlu, devir teslim töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongre divan başkanımız ilgililerine takdim etmek üzere kulübümüze geldiler. Kazanan yönetime mazbatalarını verdi. Bir önceki yönetimde bununla beraber devir teslim töreni yapmış olduk" dedi.
"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Muharrem Usta ile Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzon'da olmadıkları için yönetimler adına asbaşkanlar olarak bu töreni kulübün kurul başkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Trabzonspor, yeni bir döneme başlıyor. Bundan sonra Trabzonspor, bugünkü durumdan daha iyi duruma gelecek hamleleri yapmak mecburiyetindedir. Şartlar zordur ancak bu camianın tüm bireylerinin desteği, katkıları, ilgileriyle aşılabilir. Biz de bunu talep ediyoruz. Biz camia adına bu organizasyonu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Yardımcı olurlarsa, destek verirlerse inşallah Aralık'taki kongreye çok daha iyi şeyler söyleyerek, çok daha iyi bir kulübü temsil ederek gelmeyi arzu ediyoruz. Trabzonspor'da yapılan doğruların üzerine yeni doğrular katarak onları geliştirerek Trabzonspor'umuzu bir yere getirmemiz lazım. Taş taş üstüne koyarak daha iyi günlere geliriz diye umuyoruz."
"SEZON BİTMEDEN GÜNEŞ'İ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"
Hacısalihoğlu, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için 'gün doğmadan neler doğar' şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorulan bir soru üzerine ise, şunları söyledi:
"Şenol hocayı düşünüyormusunuz dediler. Ben de Şenol hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü bizim de burada görevini yürüten bir teknik direktörümüz var. Olur mu olmaz mı? Onu kimse bilemez. Gün doğmadan neler doğar' dedim. Bunu kimse bilemez. Yoksa ne bir anlaşmamız, kararımız, niyetimiz var. Görevde bir hoca varken görevi devam ettirirken sezon bitmemişken böyle bir şey yapmak etik değil, Trabzonspor'a yakışmaz."
"15 MİLYON EURO KONUŞMALARINI DUYDUM"
Hacısalihoğlu, eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın Burak Yılmaz, Sosa'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncuları 15 milyon Euro'ya başka kulüplere verme taahhüdü konusunda ise, "Bu konuşmaları duydum. Bakıp yönetimce değerlendirilecektir. İçeriğini bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmak mümkün değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.