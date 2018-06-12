Trabzonspor Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, başkanlık yaptığı dönemde transfer ettiği İbrahim Yattara’yı unutmadı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, bordo-mavili kulüple bağlarını koparmayan efsane futbolcu, Avrupa’daki genç yıldız adaylarını takip edip Trabzonspor bünyesine kazandıracak.

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