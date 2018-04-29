TRABZONSPOR: 82 - DARÜŞŞAFAKA: 104
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TRABZONSPOR: Burak Eşlik 6, Vasiliauskas 6, Eldridge 26, Ozan Anton Odabaşı 10, Bora Hun Paçun 23, Yiğit Özkan, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan 11, Kaan Konak
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 23, Muhammed Baygül 13, Emircan Koşut 2, Cummings 7, Johnson 22, Kidd 7, Kartal Özmızrak 12, Okben Ulubay 4, Doğuş Özdemiroğlu 6, Furkan Aldemir 8
1. PERİYOT: 17-21
DEVRE: 38-54
3. PERİYOT: 62-74
5 FAUL: 37.07 Vasiliauskas ( Trabzonspor)
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Bora Hun Paçun ve Eldridge ile bulduğu basketlerle 4. dakikada rakibine 12-8 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Muhammed Baygül, Wilbekin ve Johnson'un sayılarıyla 6. dakikada durumu 12-12'ye getirerek eşitliği sağlarken, ilk çeyreği de 21-17 önde kapadı.
İkinci periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, Jonhson, Kartal Özmızrak, Wilbekin ve Muhammed Baygül'den sayılar bularak, soyunma odasına 54-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de iyi giren Darüşşafaka, Johson ve Wilbekin'le basketler bulmaya devam ederek, 24. dakikada 64-46 üstünlük sağladı, farkı 18 sayıya çıkardı. Trabzonspor, Eldridge, Ozan Anton Odabaşı ve Bora Hun Paçun'un sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya indirdi: 62-74
Son çeyrekte üstün oyunu sürdüren konuk takım, Johson, Cummings ve Wilbekin ile bulduğu basketlerle farkı daha da açarak, Trabzonspor'u deplasmanda 104-82 mağlup etti.
Bu sonuçla Darüşşafaka 16. galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 18. kez yenildi.
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