TRABZONSPOR: 82 - DARÜŞŞAFAKA: 104

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



TRABZONSPOR: Burak Eşlik 6, Vasiliauskas 6, Eldridge 26, Ozan Anton Odabaşı 10, Bora Hun Paçun 23, Yiğit Özkan, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan 11, Kaan Konak

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 23, Muhammed Baygül 13, Emircan Koşut 2, Cummings 7, Johnson 22, Kidd 7, Kartal Özmızrak 12, Okben Ulubay 4, Doğuş Özdemiroğlu 6, Furkan Aldemir 8



1. PERİYOT: 17-21

DEVRE: 38-54

3. PERİYOT: 62-74



5 FAUL: 37.07 Vasiliauskas ( Trabzonspor)



Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Bora Hun Paçun ve Eldridge ile bulduğu basketlerle 4. dakikada rakibine 12-8 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Muhammed Baygül, Wilbekin ve Johnson'un sayılarıyla 6. dakikada durumu 12-12'ye getirerek eşitliği sağlarken, ilk çeyreği de 21-17 önde kapadı.



İkinci periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, Jonhson, Kartal Özmızrak, Wilbekin ve Muhammed Baygül'den sayılar bularak, soyunma odasına 54-38 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe de iyi giren Darüşşafaka, Johson ve Wilbekin'le basketler bulmaya devam ederek, 24. dakikada 64-46 üstünlük sağladı, farkı 18 sayıya çıkardı. Trabzonspor, Eldridge, Ozan Anton Odabaşı ve Bora Hun Paçun'un sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya indirdi: 62-74



Son çeyrekte üstün oyunu sürdüren konuk takım, Johson, Cummings ve Wilbekin ile bulduğu basketlerle farkı daha da açarak, Trabzonspor'u deplasmanda 104-82 mağlup etti.



Bu sonuçla Darüşşafaka 16. galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 18. kez yenildi.