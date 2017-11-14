Trabzonspor, Diego Angelo'nun peşinde

Trabzonspor, Antalyaspor'un stoperine göz dikti!

Gazete Habertürk'ün haberine göre Süper Lig’de son iki maçta 4 puan alıp çıkışa geçen Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın devre arasında Antalyaspor’dan eski öğrencisi stoper Diego Angelo’nun transferi edilmesini istediği öğrenildi. Durica’nın yaşlı ve sık sık sakatlanması, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok’un da inişli-çıkışlı grafik çizmeleri ve bolca hatalar yapmaları nedeniyle Rıza Çalımbay’ın Angelo transferinin gerçekleşmesi halinde savunmada normale dönüleceğini başkan Muharrem Usta’ya iletti.

Angelo transferinin gerçekleşmemesi halinde Trabzonspor yönetimi daha önce listesinde yer alan Milanlı Paletta, Napoli’den Chiriches ve Nice’den Dante isimlerine yönelecek. Yönetimin geniş stoper listesini Rıza Çalımbay’a da sundu. Ancak yönetimin önceliğinin Angelo’da olacağı bildirildi.

GÖZLER USTA'DA

Toplu istifaların ardından yönetimdeki yeni görev dağılımı- nın bu hafta içerisinde yapılacağı bildirildi. Başkan yardımcısı kalmayan başkan Muharrem Usta’nın yardımcılıklarına kimin getirileceği ise daha şimdiden merak konusu haline geldi.

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