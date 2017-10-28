Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı, Muharrem Usta yönetimini seçime davet etti

Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta'nın katılmadığı toplantıda yönetime uyarılar yapılırken seçim çağrısı yapıldı. Öte yandan kulübün üye sayısı 26 bin 325 kişiye yükselirken, toplam borcun 777.616.540 Lira olduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor Divan Kurulu, mevcut yönetime seçim çağrısında bulundu. Divan Genel Kurulu Başkanı Ali Sürmen toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Divan Başkanlık Kurulu olarak yaptıkları toplantıda yönetimin seçimli genel kurula gitmesini tavsiye ettiklerini belirten Sürmen, "Takdir yönetimin. 'Niye gitmiyorsunuz?'diyerek hesap soramayız ama yarın sıkıntı olduğu zaman hiçbir arkadaşımız 'Bize kimse bir şey demedi' de diyemez! Buradan diyoruz işte, burada bir heyecan var. Bugün bir kriz var mı yok mu? Bana ulaşanlar, bugün kurula katılım sıkıntının olduğunun işaretidir. Daha kötü işaretler de var." ifadelerini kullandı.

Sürmen ayrıca yönetime uyarılarda da bulundu: "Divan olarak yönetimi sizlerin huzurunda uyarma durumum da var. Trabzonspor Yönetim Kurulu 14 kişidir, ve bir de başkanımız var. Medeni Kanun'un 84. maddesi, yönetim kurulunda bulunan üye sayısının, yarısından azına düşmesi durumunda kalan yönetim kurulu üyeleri bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Bu sayıya dikkat edin. Kurulda 14 kişi var. Bazıları diyor ki bu sayı 9'dur, 8'dir... Buna başkan dahil mi değil mi? Yönetim şu anda kıl payı ayakta durabiliyorsa krizi yönetmeyi bırakın sayısal olarak yeterli mi? Bu sayılara dikkat etmezseniz Allah korusun bu kulüp geçmişte olduğu gibi mahkeme kapılarına düşer. 'Biz 3 kişi ile de yönetiz' deniyor. 3 kişi diye sayı mı var? Yönetim görevini yapamaz, sayısal rakam aşağı düşer, Denetleme Kurulu'ndan böyle bir rapor gelirse yönetimin Divan Başkanlık Kurulu olarak 52B maddesini kulalnacağımızdan haberi olsun. Yönetimin, camiayla inatlaşmasının bir anlamı yok."

"DENİZ BİTTİ BU GEMİ ARTIK YÜRÜMEZ!"

Yönetime diğer tepkiler ise eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu ve CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den geldi. Hacısalihoğlu, "Deniz bitti bu gemi artık yürümez" derken Milletvekili Pekşen, "Oğlum 'Artık ikinci bir takım daha tutabilir miyim?' diye sordu. Sadece yutkundum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 1-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yöneticiler Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etti. Başkan Muharrem Usta, seçim zamanına kadar görevinin başında olduğunu açıklamıştı. Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'te başkanlık koltuğuna oturan Usta yönetiminde yaklaşık 2 yılda istifa eden yönetici sayısı 12'ye çıktı.

MUHARREM USTA Evet kötüyüz. Ancak Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarına bakınca neler yapabileceğimizi görüyoruz. Paramparçaysanız bedelini ödeyeceksiniz. Bedelini günün sonunda kulüp ödüyor. Bazen içinden çıkması 5 seneyi alıyor. 2009/10'dan bu yana yaklaşık 8 senedir kupa almadık. Bu sezon en azından Türkiye Kupası'nı almamız lazım. Başkanın değil Trabzonspor etrafında kenetlenip Trabzonspor'un bu sezon Türkiye Kupası'nı almasına yardım etmeliyiz.

686 GÜNDE 11 İSTİFA

29 Temmuz 2016’da Suat Şen, 3 Ağustos 2016’da Zeki Öztürk, 29 Aralık 2016’da Asım Ören ve 14 Temmuz 2017’de Orhan İlarslan istifa eden isimler olmuştu. Bu yöneticilerin yerine ise yedek listede yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti. Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından 18 Ekim 2017’de Emre Aksoy, Yeni Malatya yenilgisinden sonra ise Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu. Görevde kaldığı 686 günde 11 yöneticisi istifa eden Usta’nın yanında 10 isim kalırken, Trabzonspor’da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7’ye düşmesi gerekiyor.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in yazılı açıklaması şöyle:

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