Trabzonspor Kulübü, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan Dame N'Doye, Jan Durica, Tomas Hubocan, Matus Bero, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu ile idari menajerlik görevini yürüten Mert Tuncay'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Sezon sonu itibarıyla takımımızdan ayrılan oyuncular Dame N'Doye, Jan Durica, Tomas Hubocan, Matus Bero, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu ile idari menajerlik görevini yürüten Mert Tuncay'a, bulundukları süre içerisinde kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz."

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