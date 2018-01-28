Süper Lig'in 19. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Rakibini 18 (17 lig 1 kupa) maçtır yenemeyen ve hasreti 9 yıla çıkaran bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından 31 puana yükseldi. Ligde 12 maçtır bileği bükülmeyen Fenerbahçe ise puanını 37 yaptı.
Medical Park Stadı'ndaki mücadeleye her iki ekip de kontrollü başladı. Maçtaki ilk kaleyi bulan şut 16. dakikada Alper Potuk'tan gelirken karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.
58. dakikada Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortayı iyi takip eden Burak Yılmaz'ın penaltı noktası yakınında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.
Bu golden sonra Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Aatif ve Hasan Ali'nin yerine Valbuena ve Elif Elmas'ı oyuna sürdü. Değişikliklerden sonra maçta tempo arttı... 72. dakikada kaleci Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Volkan Demirel gole izin vermedi.
84. dakikada Fenerbahçe Josef'in attığı golle skoru eşitledi: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Josef De Souza'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Onur Kıvrak'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1.
Kalan dakikalarda her iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve maç 1-1 sona erdi.
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TRABZONSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 1
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 89 Rodallega), Burak Yılmaz
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla (Dk. 78 Soldado), Neustaedter, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Dirar, De Souza, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 64 Eljif Elmas), Alper Potuk, Chahechouhe (Dk. 62 Valbuena), Fernandao
GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 84 De Souza (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Fernandao, Dk. 63 Isla, Dk. 84 De Souza (Fenerbahçe) Dk. 83 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
16. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan kullandığı serbest atışta, Pereira'nın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı ön çizgisi yakınındaki Alper Potuk'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Alper Potuk'un pasında, ceza alanı içinde Chahechouhe'nin şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topa sahip oldu
35. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Kucka kafa ile topa dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
43. dakikada Fenerbahçe, net bir pozisyonu gole çeviremedi. Chahechouhe'nun pasında, Alper Potuk topu İsmail Köybaşı'na aktardı. Bu futbolcunun kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
49. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Mehmet Topal'ın kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak yerden sağ köşesine gelen topu çıkardı.
55. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
58. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gönderdi: 1-0.
65. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Fernandao'nun kafa ile arka direğe doğru çıkardığı topu Valbuena da kafa ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak da kaldı.
67. dakikada Pereria'nın pasında,savunmanın arkasında topla buluşan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ayağından açınca Volkan Demirel, tehlikeyi önledi.
69. dakikada serbest vuruş kullanan Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği topa Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
74. dakikada Valbuena'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandao'nun sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.
84. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Valbeuna'nın soldan kullandığı korner atışında, yakın mesafeden De Souza'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluştu: 1-1.
90+2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, direkt kaleye giden topa direk dibinde müdahale etti.
MAÇTAN NOTLAR
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da geçen hafta Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yapıldı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan yeni transfer Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, cezalı Hubocan'ın yerine Uğur Demirok, görev yaptı. Teknik direktör Çalımbay, N'Doye'u yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olcay Şahan'a, Onazi'nin yerine de Kucka'ya forma verdi.
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper Potuk, Skrtel'in yerine de Hasan Ali Kaldırım 11'de görev alan isimler oldu.
Hasan Ali Kaldırım, ligde 1 hafta, Alper Potuk ise 4 hafta sonra 11'deki forma şansı buldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor karşısında özellikle savunma hattında değişikliğe gitti. Bu bölgede görev yapan futbolculardan Skrtel, Neto'nun sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Aykut Kocaman, stoperde Roman Neustaedter'in yanında Mehmet Topal'ı oynattı. Hasan Ali Kaldırım ise orta alanda göreve yaptı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Martin Skrtel, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.
VALBUENA YİNE YEDEK
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena'yı eksik oyunculara rağmen yedek kulübesinde oturttu. Fransız futbolcu, Göztepe maçında olduğu gibi Trabzonspor karşısında da forma şansı yakalayamadı. Mehmet Ekici ise sakatlığının ardından 2 ay sonra yedek kulübesinde yer aldı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) January 27, 2018
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzon'daki son 8 lig maçından 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
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